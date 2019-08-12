حجز شخصين لقيامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي

أمرت نيابة مدينة نصر، بحجز شخصين 24 ساعة على ذمه التحريات، لقيامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.



وتمكنت قوة أمنية معينة لتأمين أحد الفنادق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول من ضبط (صاحب مكتب إستيراد وتصدير- مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين ، شقيقة زوجته- مقيمة بمحافظة شمال سيناء) حال استقلالهما سيارة "ملك الأول"، وبحوزتهما (10 الآف ريال سعودى- 6000 جنيه مصرى- 4 هواتف محمولة).



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة، بقصد الاتجار خارج نطاق السوق المصرفى، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

