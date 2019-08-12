حبس عاطل لحيازته فرد خرطوش في التبين

أمرت نيابة التبين، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازه فرد خرطوش محلي الصنع وذخيرة.



كشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة التبين، عن قيام عاطل، ومقيم بدائرة القسم، بحيازة سلاح ناري.



وبتقنين الأوضاع واستصدار إذن من النيابة العامة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه وبحوزته سلاح ناري "فرد خرطوش" عيار 12 ملم، و5 طلقات من ذات العيار.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات وأمرت بقرارها السابق.

