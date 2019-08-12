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حوادث

إيداع رضيع دور رعاية بعد العثور عليه بجوار مترو عزبة النخل

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 04:01 ص
إيداع رضيع دور رعاية
إيداع رضيع دور رعاية
إسلام مقلد
أمرت نيابة المرج، بإيداع طفل رضيع، بإحدى دور الرعاية، عثر عليه بجوار سلم محطة مترو عزبة النخل.

وأمرت النيابة باستعجال تحريات المباحث حول السيدة، وكشف هويتها لمناقشتها حول سبب تركها للطفل.

وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة المجاورة بمحيط الواقعة، لتفريغها من قبل المختصين، ومعرفة ما إذا كانت قد حددت هوية السيدة من عدمه، فضلا عن التحفظ على عدد من كاميرات المراقبة الموجودة بالمحال التجارية المحيطة بالمكان لمعرفة ما إذا كانت سجلت تحركات السيدة من عدمه.

تلقى مأمور قسم المرج، بلاغًا من الأهالي مفاده العثور على طفل رضيع، ملقى داخل حقيبة، بأحد الشوارع، بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وتكثف مباحث القسم جهودها لضبط مرتكب الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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