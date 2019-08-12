ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس أجنبية حاولت تهريب مخدر الاكستاسي بالمطار

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 05:01 ص
حبس أجنبية
حبس أجنبية
عمرو خليفة
أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بحبس أجنبية 4 أيام حاولت تهريب كمية كبيرة من مخدر اكستاسي يقدر بـ 2 مليون جنيه، لدى إنهاء إجراءات وصولها قادمة من العاصمة الفرنسية باريس.

البداية كانت ضبط المتهمة أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الفرنسية القادمة من باريس اشتبهت هبة مصطفى العشماوى مأمور الجمرك، في راكبة برازيلية ظهرت عليها علامات الارتباك والقلق.

وبتفتيش حقائب الراكبة بجهاز الكشف بالأشعة تحت إشراف مصطفى الجندي مدير الإدارة بالإنابة " X_Ray " لم يظهر أي علامات لوجود عمليات تهريب، وبتفتيش الراكبة ذاتيا عثر على 4 بإجمالي 2 كيلو جرام من مخدر اكستاسي "Xtc" بقيمة 2 مليون جنيه على جسدها، حيث قامت الراكبة بوضع المواد المخدرة حول جسدها وربطها بشريط لاصق.

وأمر إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، بتحرير محضر للراكبة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بعد العرض على الجهات الأمنية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ربطته حول جسدها.. ضبط 2 كيلو مخدر بحوزة راكبة برازيلية في مطار القاهرة

استعجال التحريات في واقعة تهريب برازيلية لـ اكستاسي

ترشيحاتنا

المرشح المحافظ جياماتي يعلن فوزه في انتخابات الرئاسة بجواتيمالا

أنا صاحب الكورة... كلام غير المتوقع عن فوز الأهلي 4 /0 أمام اطلع برة فى دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

اسأل المفتي.. هل يجوز جمع طواف الإفاضة والوداع في طواف واحد

سامي قمصان : الأهلي لو فى حالته لا يوجد من يوقفه .. فيديو

أحمد يخطف قلب زينب في حفل خطوبة سعيد .. صور

أيام التشريق .. فضلها و3 أوصى بها الرسول .. وحكم صيامها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حضور جماهيري ضخم في أولى ليالي مسرح مصر في موسمه الأخير.. صور

أنيقة و بسيطة.. أجمل فساتين رشا مهدي فى عيد ميلادها

بشعر مبلل وفستان البحر.. هند رضا بإطلالة أنيقة على الشاطئ