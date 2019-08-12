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محافظات

محافظ البحر الأحمر: حفلات فنية وثقافية على مسرح ممشي النصر احتفالا بعيد الأضحى

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 02:32 ص
محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر في احتفالات ممشي النصر
إبراهيم جادالله
أكد اللواء دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر علي استمرار إقامة حفلات فنية وثقافية وترفيهية و وعروض مسرحية علي مسرح ممشي النصر إعتبارا من اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك ولمدة ثلاث أيام .

وحضر المحافظ اليوم احتفالات ممشي النصر عقب عرض مسرحية " ولاد البلد " بالعديد من الفقرات الفنية من عروض بالية وأعاني وطنية واختتمت الحفلة بحلقة غنائية رائعة.

واشار محافظ البحر الأحمر أن المحافظة تشهد خلال أيام عيد الأضحى المبارك جو مليء بالسعادة والفرح وأن مدينة الغردقة تستقبل عددا كبيرا من الزائرين من جميع محافظات الجمهورية للاستمتاع بالعيد .
محافظ البحر الأحمر: حفلات فنية وثقافية على مسرح ممشي النصر احتفالا بعيد الأضحى
محافظ البحر الأحمر: حفلات فنية وثقافية على مسرح ممشي النصر احتفالا بعيد الأضحى
محافظ البحر الأحمر: حفلات فنية وثقافية على مسرح ممشي النصر احتفالا بعيد الأضحى

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