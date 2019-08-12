المشدد 15 سنة لـ نجار وسائق لاتهامهما بسرقة مواطنين بالإكراه

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، بمعاقبة سائق ونجار بالسجن المشدد 15 سنة لكل منهم، لاتهامهم بسرقة 7 مواطنين بعد تهديدهم بالسلاح بمنشأة القناطر.



وكشفت التحقيقات أن المتهمين تجمعهم علاقة صداقة مع المجني عليهم، وقام أحد المتهمين بدعوة المجني عليهم علي العشاء في أحد الأكواخ بمنشأة القناطر.



وعقب حضور المجني عليهم بادر المتهمين المجني عليهم، بالسلاح وقاموا بسرقة أموالهم وهواتفهم المحمولة، ومركباتهم التي حضروا بها.



وتم القبض علي المتهمين وإحالتهم للمحكمة التي قضت بحكمها السابق.