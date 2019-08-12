عاطفيا ومهنيا.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 12- 8 - 2019

يهتم الكثير من الأشخاص بالابراج حيث أنها من المجالات التي يتابعها الكثير وننشر لكم توقعات الابراج اليومية لليوم الاثنين 12 أغسطس 2019:
الحمل
مهنيًا: يُطلَب إليك هذا اليوم الانتباه الجيد إلى ما يحاك ضدك من مؤامرات بغية إبعادك عن مشروع تنافس فيه رؤوسًا كبيرة.
عاطفيًا: يخف الوهج العاطفي بعض الشيء وتجعلك المستجدات تضاعف الجهود للحصول على استحسان من تحب.
صحيًا: لا تتهاون في الاهتمام بصحتك، حتى في أبسط الأمور، ولا سيما أنك حساس جدًا.
الثور
مهنيًا: يدخل عطارد إلى برج الأسد، ما يعرقل المفاوضات ويجعلك غير قادر على إرضاء الجميع و تنظر إلى الأمور بجدية أكبر لتتمكّن من فرض وجودك.لكن بالرغم من التناقضات سوف يدعمك ويساعدك القمر من برج الجدي الصديق.
عاطفيًا: تتعزز علاقاتك الشخصية وتفتح صفحة جديدة في حياتك العاطفية، ويغمرك هذا اليوم بالأشواق والحب والرومانسية.
صحيًا: تتحسّن الصحة والمعنويات وتطرح أفكارًا جديدة أكثر واقعية وتقبّلًا من الآخرين.
الجوزاء
مهنيًا: تتوصل إلى تسويات كنت تعتقد أن من الصعب التوصل إليها، وتلتقي أشخاصًا متعددين وتطلع على معلومات قد تذهلك.
عاطفيًا: الإلحاح المتواصل من قبل الشريك قد يؤثر سلبًا في العلاقة، فحاول أن تأخذ المبادرة إذا كنت مهتمًا.
صحيًا: تناول الحليب كل صباح لأن الكالسيوم ضعيف في جسمك وهو مفيد لنمو العظام.
السرطان
مهنيًا: تمر بيوم مرهق مهنيًا ويتأثر طبعك ومزاجك ببعض الأنباء التي تعيق خطواتك المستقبلية.
عاطفيًا: لا تكن هجوميًا مع الشريك في طريقة تعاطيك معه، فقد يكشر عن أنيابه ويفجر غضبه في وجهك.
صحيًا: لا تكن عرضة لأعباء تثقل كاهلك وتبقيك في وضع صحي دقيق يتطلب علاجًا ناجحًا.
الاسد
مهنيًا: الضياع وتشتت أفكارك يجعلانك في حال من الاضطراب، فكن أكثر تركيزًا حتى لا تقع في الخطأ نفسه مرتين.
عاطفيًا: أجواء رومانسية تحيط بعلاقتك بالشريك، وتمضيان أجمل الأوقات معًا وتستعيدان الذكريات السعيدة.
صحيًا: وازن بين العمل المتعب والراحة التي تستحقها، لئلا ينعكس الأمر سلبًا على صحتك.
العذراء
مهنيًا: الثقة مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى، وتفتح أمامك مجالات متعددة وآفاقًا لم تكن تتوقعها.
عاطفيًا: استعدادك للدفاع عن الشريك حتى النهاية وتحت وطأة أي ظرف، يشكل علامة فارقة في حياتك ويعزز موقعك عنده.
صحيًا: خفف قدر الإمكان من النشويات والحلويات ولا سيما في وجبات العشاء.
الميزان
مهنيًا: بعودة عطارد إلى الأسد تطلق مشروعًا شخصيًا أو مهنيًا جديدًا، تكبر الطموحات وربما تتوصل إلى تسوية تتعلق بأوضاع مالية.
عاطفيًا: عليك اتخاذ خطوات مختلفة عن السابق تجاه الشريك، والقرار لك لتحديد طموحاتك ومشاريعك المستقبلية معه.
صحيًا: لا تتردّد في الاتصال بطبيب الأسنان وتحديد موعد معه للكشف على أسنانك.
العقرب
مهنيًا: تبدو نشيطًا ومفعمًا حيوية وتفاؤلًا وتفرض رأيك وخياراتك في مباحثات تجريها مع نافذين بغية تنفيذ مشروع ضخم.
عاطفيًا: إنطلاقة جديدة تساعدك على تحقيق استقرار عاطفي، ولا سيما بعد الركود الذي عرفته العلاقة أخيرًا.
صحيًا: استمر في اتباع الحمية التي وصفها لك اختصاصي التغذية حتى لو كانت قاسية لكن نتائجها إيجابية جدًا.
القوس
مهنيًا: الرتابة في العمل من الأمور التي تسبب لك انزعاجًا كبيرًا، من الأفضل أن تجد الحلول سريعًا لهذه المسألة.
عاطفيًا: انتقادات الشريك تزعجك وتدفعك إلى البحث عن الوقت المناسب لمفاتحته بالأمر، قبل الوصول إلى طريق مسدود.
صحيًا: لا تحاول التهرّب من القيام بالتمارين المطلوب منك تنفيذها، فهي ضرورية لصحتك.
الجدي
مهنيًا: تطل على لقاء عملي مهم، إذ يشكل أورانوس طالعًا جيدًا يخدم أوضاعك المهنية ويعني الابتعاد عن الروتين والمشكلات اليومية.
عاطفيًا: حبّ جديد ومحاولات لتعزيز العلاقة، لكن هنالك عوائق يجب تخطيها للوصول إلى ما تسعى إليه.
صحيًا: تعرف كيف تتعامل مع أمور الحياة المعقدة، لكن لا مانع من ممارسة الرياضة بين حين وآخر حتى وإن كنت ترى أنها ليست ضرورية.
الدلو
مهنيًا: التصرّفات غير المسؤولة ليست في مصلحتك، فالمطلوب اليوم هو الالتزام الجديّ.
عاطفيًا: لا تقدّم على قرارات عشوائية للفت نظر الشريك، فهو راضٍ عمّا قدمته حتى اليوم ولست مجبرًا على بذل المزيد.
صحيًا: لا تتباه أنك تتمتع بصحة جيدة، المهم أن تحافظ عليها على المدى الطويل.
الحوت
مهنيًا: يشهد هذا اليوم تواصلًا ممتازًا وتمريرًا لرسالتك المهنية والمطلبية بصورة إيجابية.
عاطفيًا: التحرر من الارتباط يلزمك تقديم تنازلات للشريك، وخصوصًا أن الأمر قد تكون له تبعات سلبية ليست في مصلحتك.
صحيًا: من المفيد أن تثابر على التمارين الصباحية، واستعد لموسم التزلج هذا الشتاء.
الحمل
مهنيًا: يُطلَب إليك هذا اليوم الانتباه الجيد إلى ما يحاك ضدك من مؤامرات بغية إبعادك عن مشروع تنافس فيه رؤوسًا كبيرة.
عاطفيًا: يخف الوهج العاطفي بعض الشيء وتجعلك المستجدات تضاعف الجهود للحصول على استحسان من تحب.
صحيًا: لا تتهاون في الاهتمام بصحتك، حتى في أبسط الأمور، ولا سيما أنك حساس جدًا.
الثور
مهنيًا: يدخل عطارد إلى برج الأسد، ما يعرقل المفاوضات ويجعلك غير قادر على إرضاء الجميع و تنظر إلى الأمور بجدية أكبر لتتمكّن من فرض وجودك.لكن بالرغم من التناقضات سوف يدعمك ويساعدك القمر من برج الجدي الصديق.
عاطفيًا: تتعزز علاقاتك الشخصية وتفتح صفحة جديدة في حياتك العاطفية، ويغمرك هذا اليوم بالأشواق والحب والرومانسية.
صحيًا: تتحسّن الصحة والمعنويات وتطرح أفكارًا جديدة أكثر واقعية وتقبّلًا من الآخرين.
الجوزاء
مهنيًا: تتوصل إلى تسويات كنت تعتقد أن من الصعب التوصل إليها، وتلتقي أشخاصًا متعددين وتطلع على معلومات قد تذهلك.
عاطفيًا: الإلحاح المتواصل من قبل الشريك قد يؤثر سلبًا في العلاقة، فحاول أن تأخذ المبادرة إذا كنت مهتمًا.
صحيًا: تناول الحليب كل صباح لأن الكالسيوم ضعيف في جسمك وهو مفيد لنمو العظام.
السرطان
مهنيًا: تمر بيوم مرهق مهنيًا ويتأثر طبعك ومزاجك ببعض الأنباء التي تعيق خطواتك المستقبلية.
عاطفيًا: لا تكن هجوميًا مع الشريك في طريقة تعاطيك معه، فقد يكشر عن أنيابه ويفجر غضبه في وجهك.
صحيًا: لا تكن عرضة لأعباء تثقل كاهلك وتبقيك في وضع صحي دقيق يتطلب علاجًا ناجحًا.
الاسد
مهنيًا: الضياع وتشتت أفكارك يجعلانك في حال من الاضطراب، فكن أكثر تركيزًا حتى لا تقع في الخطأ نفسه مرتين.
عاطفيًا: أجواء رومانسية تحيط بعلاقتك بالشريك، وتمضيان أجمل الأوقات معًا وتستعيدان الذكريات السعيدة.
صحيًا: وازن بين العمل المتعب والراحة التي تستحقها، لئلا ينعكس الأمر سلبًا على صحتك.
العذراء
مهنيًا: الثقة مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى، وتفتح أمامك مجالات متعددة وآفاقًا لم تكن تتوقعها.
عاطفيًا: استعدادك للدفاع عن الشريك حتى النهاية وتحت وطأة أي ظرف، يشكل علامة فارقة في حياتك ويعزز موقعك عنده.
صحيًا: خفف قدر الإمكان من النشويات والحلويات ولا سيما في وجبات العشاء.
الميزان
مهنيًا: بعودة عطارد إلى الأسد تطلق مشروعًا شخصيًا أو مهنيًا جديدًا، تكبر الطموحات وربما تتوصل إلى تسوية تتعلق بأوضاع مالية.
عاطفيًا: عليك اتخاذ خطوات مختلفة عن السابق تجاه الشريك، والقرار لك لتحديد طموحاتك ومشاريعك المستقبلية معه.
صحيًا: لا تتردّد في الاتصال بطبيب الأسنان وتحديد موعد معه للكشف على أسنانك.
العقرب
مهنيًا: تبدو نشيطًا ومفعمًا حيوية وتفاؤلًا وتفرض رأيك وخياراتك في مباحثات تجريها مع نافذين بغية تنفيذ مشروع ضخم.
عاطفيًا: إنطلاقة جديدة تساعدك على تحقيق استقرار عاطفي، ولا سيما بعد الركود الذي عرفته العلاقة أخيرًا.
صحيًا: استمر في اتباع الحمية التي وصفها لك اختصاصي التغذية حتى لو كانت قاسية لكن نتائجها إيجابية جدًا.
القوس
مهنيًا: الرتابة في العمل من الأمور التي تسبب لك انزعاجًا كبيرًا، من الأفضل أن تجد الحلول سريعًا لهذه المسألة.
عاطفيًا: انتقادات الشريك تزعجك وتدفعك إلى البحث عن الوقت المناسب لمفاتحته بالأمر، قبل الوصول إلى طريق مسدود.
صحيًا: لا تحاول التهرّب من القيام بالتمارين المطلوب منك تنفيذها، فهي ضرورية لصحتك.
الجدي
مهنيًا: تطل على لقاء عملي مهم، إذ يشكل أورانوس طالعًا جيدًا يخدم أوضاعك المهنية ويعني الابتعاد عن الروتين والمشكلات اليومية.
عاطفيًا: حبّ جديد ومحاولات لتعزيز العلاقة، لكن هنالك عوائق يجب تخطيها للوصول إلى ما تسعى إليه.
صحيًا: تعرف كيف تتعامل مع أمور الحياة المعقدة، لكن لا مانع من ممارسة الرياضة بين حين وآخر حتى وإن كنت ترى أنها ليست ضرورية.
الدلو
مهنيًا: التصرّفات غير المسؤولة ليست في مصلحتك، فالمطلوب اليوم هو الالتزام الجديّ.
عاطفيًا: لا تقدّم على قرارات عشوائية للفت نظر الشريك، فهو راضٍ عمّا قدمته حتى اليوم ولست مجبرًا على بذل المزيد.
صحيًا: لا تتباه أنك تتمتع بصحة جيدة، المهم أن تحافظ عليها على المدى الطويل.
الحوت
مهنيًا: يشهد هذا اليوم تواصلًا ممتازًا وتمريرًا لرسالتك المهنية والمطلبية بصورة إيجابية.
عاطفيًا: التحرر من الارتباط يلزمك تقديم تنازلات للشريك، وخصوصًا أن الأمر قد تكون له تبعات سلبية ليست في مصلحتك.
صحيًا: من المفيد أن تثابر على التمارين الصباحية، واستعد لموسم التزلج هذا الشتاء.