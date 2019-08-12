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حوادث

استعجال التحريات في واقعة حريق شقة بالبساتين

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 08:28 ص
حريق شقة
حريق شقة
إسلام مقلد
أمرت نيابة البساتين، باستعجال تحريات الأجهزة الأمنية، في واقعة نشوب حريق بشقة في الحي، كما أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائى لمعاينته.

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق داخل شقة سكنية تابعة لدائرة قسم البساتين، دون وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى البساتين، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم إخماد الحريق.

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