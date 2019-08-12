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السعودية تكشف حجم استهلاك الحجاج للإنترنت يوم عرفة

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 12:54 ص
حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله الحرام
القسم الخارجي
أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية عن استهلاك الحجاج 1718 تيرابايت حجم استهلاك البيانات في شبكات الاتصالات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لليوم التاسع من ذي الحجة الجاري، يوم عرفة، بزيادة 34% عن العام الماضي.

وقالت الهيئة وفق وسائل الإعلام السعودية إن معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات وصل 344 ميجابايت.

وأضاف أن معدل الزيادة في استهلاك الانترنت بما يعادل مشاهدة 704 آلاف ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080pHD.

وبحسب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، تجاوز معدل استهلاك الفرد اليومي العالمي للبيانات “180 م”. فيما بلغ عدد المكالمات المحلية 16.7 مليون مكالمة، والدولية 5.9 مليون مكالمة.

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