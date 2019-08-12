بفستان قصير و مكياج جذاب.. سارة الشامي تتألق فى تركيا





حرصت الفنانة سارة الشامى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها خلال تواجدها فى تركيا.تألقت سارة الشامى فى الصورة بإطلالة عصرية أنيقة، حيث ارتدت فستان قصير يصل إلى أعلى الركبة واتسم التصميم باللون الأصفر المزين برسومات الورد الملونة بالأحمر و الروز.وأكملت سارة الشامى إطلالتها ببعض الإكسسوارات الراقية و الجذابة ذات اللون الذهبى، كما ارتدت حقيبة خوص أنيقة ومتناسقة مع ملابسها.واعتمدت سارة الشامى على تسريحة شعر مميزة، ومكياج جذاب يرتكز على الألوان الهادئة التى كشفت عن جمال ملامحها.