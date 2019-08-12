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لا يتحملون النقد والحسد صفة أساسية لديهم.. أعراض الشخصية النرجسية

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 05:08 ص
أعراض الشخصية النرجسية
أعراض الشخصية النرجسية
هاجر هانئ
قالت الدكتورة سالي الشيخ استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، إن الشخصية النرجسية اضطراب نفسي يتملكه المريض هو " شعور بأنه رائعا جدا ولا احد مثله ويتملكه شعور مبالغ فيه بأهميته وفي حاجه دائمة إلي زيادة الاهتمام والأعجاب به" فالشخصية النرجسية ليست ثقة زائدة بالنفس وإنما اضطراب الشخصية النرجسية.

وقد يصاب الشخص النرجسي بالاحباط عندما لا يلقي له بال او اعجاب، ودائما غير راضي عن نفسه وربما لا يستمتع بتواجد الاشخاص حوله، كما يسبب اضطراب الشخصية النرجسية مشاكل كثيرة في علاقات العمل والعلاقات الشخصية..

كشفت استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، عن بعض الأعراض التى تدل على إصابة الشخص بالشخصية النرجسية، وتتمثل فى ...

-الشعور المبالغ به بلأهميه.
-الشعور بالاحقية في التمييز والحاجه الدائمة ان يكونوا محط اعجاب الاخرين.
-المبالغة في استعراض الانجازات والمواهب.
-استغلال الاخرين للحصول علي ما يريدون
-الحسد صفه اساسية لديهم
-عدم الرضا عن انفسهم وبالتالي ينتابهم العشور بالاكتئاب.
-لا يتحملون نقدا


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