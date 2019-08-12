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متحف النيل الوثائقى بأسوان يستقبل 825 ألف زائر منذ افتتاحه ويطمح فى الوصول لمليون زائر

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 02:41 ص
متحف النيل الوثائقى
متحف النيل الوثائقى بأسوان يستقبل 825 ألف زائر
شاذلى عبد الفتاح
قالت المهندسة إيرين فايز مدير عام متحف النيل الوثائقى بأسوان بأن عدد زوار المتحف وصل حتى الآن إلى نحو 825 ألف زائر منذ إفتتاحه فى 10 يناير عام 2016 .

وأشارت إيرين فايز إلى أن إدارة المتحف تطمح للوصول بعدد الزائرين إلى مليون زائر ولاسيما بأن متحف النيل يشهد خلال إحتفالات عيد الأضحى المبارك زيادة فى الإقبال من المواطنين .

وأوضحت بأن المتحف يعد قبلة سياحية أساسية للمواطنين خلال الأعياد والمناسبات المختلفة، وخاصة بعد إضافة العديد من المزايا للمتحف مؤخرا، موضحة بأن المعيدين يقبلون على التنزه بدءا من اليوم الثانى لعيد الأضحى نظرا لانشغالهم بالذبح فى اليوم الأول للعيد.

وتابعت بأن المتحف تم إفتتاحه بحضور رئيس الوزراء ووزير الرى، وممثلى 11 دولة إفريقية من دول حوض النيل بتكلفة بلغت نحو 82 مليون جنيه وهو يقع على مساحة 146 ألف متر مربع، منها ألف متر مربع بتخصيص من محافظة أسوان، والباقى من أملاك وزارة الرى، وتم تخصيص 129 ألف متر مربع للعرض المتحفى، لافتة إلى أن المتحف يتكون من 3 طوابق، ويضم مئات الصور والمعروضات التى تحكى تاريخ النيل والمشروعات المصرية التى أقيمت عليه.

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