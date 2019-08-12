طارق حامد جاهز للمشاركة مع الزمالك أمام ديكاداها بدوري الأبطال

أصبح طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جاهزا للمشاركة مع فريقه فى المباراة المقبلة أمام ديكاداها بطل الصومال، في ذهاب الدور التمهيدي لدورى أبطال إفريقيا، والتى تم تأجيلها من يوم الأحد الماضى، إلى يوم الجمعة المقبل، نظرًا لتعثر إقامتها على ستاد بتروسبورت أول أيام عيد الأضحى.



وعاد طارق حامد للمشاركة بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية لفريقه عقب انتهاء فترة الإجازة التي حصل عليها وانتهت الخميس الماضي، ليعود اللاعب لحسابات الجهاز الفنى للمشاركة فى لقاء بطل الصومال.



ويشارك نادي الزمالك فى بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم حالي بصفته وصيف الدوري المصري الممتاز ، خلف الأهلي صاحب اللقب للموسم الماضي .