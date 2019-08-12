صبري العدوي وعماد محمود يهنئان الرئيس والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك

هنأ اللواء أركان حرب صبري العدوي رئيس المجلس الأعلى بالمجلس الاقتصادي العالمي للتبادل التجاري والاستثمار بالوطن العربي وأفريقيا ، الشعب المصرى والرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لمصر دوام التقدم والرقي والاستقرار.



كما هنأ الدكتور عماد الدين محمود رئيس المجلس ، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بهذه المناسبة السعيدة ، متمنيا دوام التقدم والرقي والاستقرار للدولة والاقتصاد المصري.



جدير بالذكر أن المجلس قد نظم مؤتمرا قبل عدة أيام لتدشين المشروعات التي قام بها المجلس في الفترة الماضية، بالإضافة إلى المشروعات التي دخلت حيز التنفيذ تحت شعار "مصر أد الدنيا" ، والتي جاء ابرزها مدينة الطاقة التكنولوجية التي تخدم العاصمة الإدارية الجديدة.



ضم المؤتمر مجموعة من المستثمرين العرب والمصريين ، لبحث المشروعات القوية التي تضيف للدولة والتي تؤتي ثمارها في وقت سريع للغاية ، معظمها استثمارات في مجال الصناعات الثقيلة.



وقال الدكتور عماد الدين محمود رئيس المجلس الاقتصادي العالمي للتبادل التجاري والاستثماري أن المؤتمر شهد تدشين مشروعات بـ5 مليار جنيه من مستثمرين عرب وأفارقة وألمان، وذلك بالاستفادة بمزايا قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية من حوافز وتيسيرات للمستثمرين ، كما أعلن مفاجأة جديدة ستسعد المصريين بعد عيد الأضحى المبارك.