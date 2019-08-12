ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل سجق بالجبنة والمايونيز

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 06:03 ص
طريقة عمل سجق بالجبنة
طريقة عمل سجق بالجبنة والمايونيز
هاجر هانئ
سجق بالجبنة والمايونيز من الأطباق التى يمكنك تحضيرها و تقديمها لأفراد أسرتك على الطعام كوجبة فى العشاء، فنقدم لكم طريقة عمل سجق بالجبنة والمايونيز من مطبخ الشيف شريف الحطيبى مقدم برنامج سندوتش وحاجة ساقعة.

مقادير سجق بالجبنة والمايونيز
سجق بلدي
مايونيز
سماق
عيش صاج
بصل جوليان
فلفل اخضر جوليان
بطاطس محمرة

طريقة تحضير سجق بالجبنة ومايونيز السماق
* يحمر السجق على النار ثم يرفع
* يطهى البصل والفلفل في دهن السجق ثم يسخن السجق معهم قليلا
* يخلط المايونيز مع السماق
* يعد الساندوتش بالبطاطس المحمرة ويسخن في نفس طاسة الطهي ثم يقدم

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة تحضير كبيبة بصوص المستردة والمايونيز

طريقة عمل ساندوتش شاورما بالجبنة

بمذاق المطاعم .. طرق تحضير الشاورما

ترشيحاتنا

احنا اسفين جدا.. احمد حسن وزينب قررا اعتزال السوشيال ميديا.. فيديو

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة طريق العلمين وادي النطرون

أنا صاحب الكورة... كلام غير المتوقع عن فوز الأهلي 4 /0 أمام اطلع برة فى دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

كيف تواجه التعب المتوقع من أكل اللحمة في عيد الأضحى

حكم صيام أيام التشريق الثلاثة

سامي قمصان : الأهلي لو فى حالته لا يوجد من يوقفه .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حضور جماهيري ضخم في أولى ليالي مسرح مصر في موسمه الأخير.. صور

أنيقة و بسيطة.. أجمل فساتين رشا مهدي فى عيد ميلادها

بشعر مبلل وفستان البحر.. هند رضا بإطلالة أنيقة على الشاطئ