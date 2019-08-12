سجق بالجبنة والمايونيز من الأطباق التى يمكنك تحضيرها و تقديمها لأفراد أسرتك على الطعام كوجبة فى العشاء، فنقدم لكم طريقة عمل سجق بالجبنة والمايونيز من مطبخ الشيف شريف الحطيبى مقدم برنامج سندوتش وحاجة ساقعة.



مقادير سجق بالجبنة والمايونيز

سجق بلدي

مايونيز

سماق

عيش صاج

بصل جوليان

فلفل اخضر جوليان

بطاطس محمرة



طريقة تحضير سجق بالجبنة ومايونيز السماق

* يحمر السجق على النار ثم يرفع

* يطهى البصل والفلفل في دهن السجق ثم يسخن السجق معهم قليلا

* يخلط المايونيز مع السماق

* يعد الساندوتش بالبطاطس المحمرة ويسخن في نفس طاسة الطهي ثم يقدم

