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رياضة

سامي قمصان : الأهلي لو فى حالته لا يوجد من يوقفه .. فيديو

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 02:59 ص
سامي قمصان
سامي قمصان
محمد رشاد
أكد سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، على أن الفوز على "اطلع برة"، صاحبه العديد من الأمور الإيجابية وليس فقط تسهيل مهمة مباراة العودة.

وقال قمصان في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلي عقب المباراة: "الفريق أصبح لديه حلول كثيرة الآن في الشق الهجومي، فالجهاز الفني دوره أن يجعل اللاعبين يصلون بسهولة لمرمى الفريق الخصم وهذا ما حدث، الأهلي يصل كثيرًا للمرمى لكن يحتاج لبعض التركيز لانهاء الهجمات بشكل أفضل".

وتابع:" الأهلي حين يكون في حالته لا يستيطع أن يوقفه فريق، ويحترم جميع الفريق ، حسب للجهاز الفني الحالي بقيادة لاسارتي أنه ساعد اللاعبين للوصول للمرمى في الكثير من الكرات ، مباراة الأهلي المقبلة في كأس مصر أمام بيراميدز ستكون هامة للغاية، كون الفريق يحاول الفوز بتلك البطولة الغائبة".

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