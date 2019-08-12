ضبط السكر وتهدئة الأعصاب.. فوائد مدهشة لـ تناول البقوليات

البقوليات من أكثر الأطعمة التى يقبل عليها كثيرون نظرا لما تتمتع به من فوائد صحية وعناصر غذائية وفيتامينات ضرورية لجسم الإنسان ، إضافة إلى مذاقها اللذيذ مثل العدس والفول والحمص.





كشف الدكتور محسن النادى استشارى الطب البديل، عن أبرز الفوائد الصحية التى يكتسبها الجسم عند تناول البقوليات، وتمثلت فى :





تهدئة الأعصاب

تساعد فى تخفيض نسبة الكولسترول في الجسم

البقوليات مدر جيد للبول

تعزز وظيفة الكبد، والبنكرياس

تجديد خلايا الدم

تساعد على ضبط نسبة السكر في الدم

تحفز نمو العظام وتقويها

تزويد الجسم بنسبة عالية من البروتين

تزود الجسم بما يحتاجه من الكربوهيدرات والحديد و الكالسيوم