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بالخيار والزبادي .. تخلصي من جفاف البشرة

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 07:01 ص
بالخيار و الزبادى
بالخيار و الزبادى ..تخلصى من جفاف البشرة
هاجر هانئ
تعانى الكثير من السيدات والفتيات بسبب مشكلة جفاف البشرة والتى تؤدى إلى بعض المشاكل الجلدية كظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة التى تؤثر على الشكل الجمالى للوجه.

قدمت رضوى الشربينى، وصفة طبيعية وسهلة تساعدك فى التغلب على مشكلة جفاف البشرة وترطبيها بأقل المكونات واسرع الطرق.

مكونات وصفة ترطيب البشرة
كوب زبادى صغير
2 خيار

طريقة استخدام وصفة ترطيب البشرة
قومى بوضع الزبادى مع قلب الخيار فى وعاء واحد ثم تهرس المكونات
ضعى المزيج على البشرة ثم يترك من 10 لـ 15 دقيقة
ويغسل بالماء الفاتر

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