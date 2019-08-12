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بسبب مطالبة خامنئي بالاستقالة.. الأمن الإيراني يعتقل نشطاء

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 04:38 ص
المرشد الأعلى الإيراني
المرشد الأعلى الإيراني
شريف سيد
شنت السلطات الإيرانية حملة اعتقالات طالت الموقعين على بيان يطالب المرشد الأعلى علي خامنئي بالاستقالة من منصبه، حيث وصفتهم الأجهزة الأمنية الإيرانية بالمعادين للثورة.

وقالت وكالة أنباء فارس، إن: "أعضاء شبكة معادية للثورة اعتُقلوا في مشهد، وأُحبطت برامج لإثارة الاضطرابات"، متهمة المعتقلين بمجاميع تريد الإطاحة بالنظام.

واعتقلت السلطات الإيرانية نحو 10 ناشطين نظّموا وقفة احتجاجية أمام محكمة مشهد ضد قرار للمحكمة يدين الناشط كمال جعفري يزدي، أحد الموقعين على البيان الصادر في يونيو الماضي، بالسجن 13 عامًا.

وشهدت إيران، في نهاية ديسمبر من العام 2017، احتجاجات امتدت لأكثر من 80 مدينة للتنديد بارتفاع الأسعار وتدهور الوضع المعيشي، وكانت مشهد نقطة انطلاق الاحتجاجات.

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