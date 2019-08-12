اخبار الفن والفنانين.. حقيقة سحل نبيل الحلفاوي.. شيرين عبد الوهاب تعتذر لـ أحمد السعدني.. فيفي عبده تأكل الفتة

نبيل الحلفاوي يكشف حقيقة سحله من عجل قبل ذبحه



رد الفنان نبيل الحلفاوي من خلال حسابه الرسمي عبر تويتر، على الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع، ويظهر فيه رجلًا يتعرض للسحل في الشارع قبل أن يقوم بذبح عجلًا، ونسب له هذا المقطع.

رد الفنان نبيل الحلفاوي من خلال حسابه الرسمي عبر تويتر، على الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع، ويظهر فيه رجلًا يتعرض للسحل في الشارع قبل أن يقوم بذبح عجلًا، ونسب له هذا المقطع.

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:نشرت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو قصير لها، عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه صينية فتة باللحم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.نشرت الفنانة نسرين إمام، صورة عبر ستوري حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها زوجها المنتج تامر مرسي، وهو على سرير بالمستشفى، وعلى عينه اليسرى ضمادات، بعد خضوعه لعملية جراحية في العين اليسرى.نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني، عدة صور له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ترصد لحظة وصوله إلى العاصمة الإنجليزية لندن، استعدادًا لحفله الغنائي غدًا الاثنين 12 أغسطس (ثاني أيام عيد الأضحى).حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على مواساة الفنان أحمد صلاح السعدني، بعد وفاة أم أولاده زوجته السابقة أمل سليمان، أول أمس الجمعة 9 أغسطس.