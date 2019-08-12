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اخبار الفن والفنانين.. حقيقة سحل نبيل الحلفاوي.. شيرين عبد الوهاب تعتذر لـ أحمد السعدني.. فيفي عبده تأكل الفتة

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 02:58 ص
اخبار الفن والفنانين
اخبار الفن والفنانين
سعيد فراج
نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:

فيفي عبده تأكل صينية فتة باللحم في عيد الأضحى.. فيديو

نشرت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو قصير لها، عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه صينية فتة باللحم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.


نسرين إمام توجه رسالة لزوجها تامر مرسي بعد خضوعه لعملية جراحية

نشرت الفنانة نسرين إمام، صورة عبر ستوري حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها زوجها المنتج تامر مرسي، وهو على سرير بالمستشفى، وعلى عينه اليسرى ضمادات، بعد خضوعه لعملية جراحية في العين اليسرى.


عاصي الحلاني يصل لندن استعدادا لحفل الغد

نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني، عدة صور له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، ترصد لحظة وصوله إلى العاصمة الإنجليزية لندن، استعدادًا لحفله الغنائي غدًا الاثنين 12 أغسطس (ثاني أيام عيد الأضحى).


شيرين عبد الوهاب تعتذر لـ أحمد السعدني لهذا السبب

حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على مواساة الفنان أحمد صلاح السعدني، بعد وفاة أم أولاده زوجته السابقة أمل سليمان، أول أمس الجمعة 9 أغسطس.


نبيل الحلفاوي يكشف حقيقة سحله من عجل قبل ذبحه

رد الفنان نبيل الحلفاوي من خلال حسابه الرسمي عبر تويتر، على الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع، ويظهر فيه رجلًا يتعرض للسحل في الشارع قبل أن يقوم بذبح عجلًا، ونسب له هذا المقطع.

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