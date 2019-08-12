سكان بلوكات أسبيكو يشكون من انهيار المرافق بمدينة السلام

أرسل سكان شارع بلوكات اسبيكو الجديد بمدينة السلام التابعة لمحافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انهيار المرافق ممثلة فى تراكم القمامة وإتلاف الرصف فى العديد من الشوارع ومنها شارع محمد فريد.



ويقول محمود محمد فى رسالته: نعاني من العديد من الأزمات فى مساكن اسبيكو سواء من تراكم القمامة أو إتلاف الرصف أو عدم وجود مواقف لأتوبيسات النقل العام.



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