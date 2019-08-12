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بين الناس

سكان بلوكات أسبيكو يشكون من انهيار المرافق بمدينة السلام

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 09:31 م
صدى البلد
وسام مختار
أرسل سكان شارع بلوكات اسبيكو الجديد بمدينة السلام التابعة لمحافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انهيار المرافق ممثلة فى تراكم القمامة وإتلاف الرصف فى العديد من الشوارع ومنها شارع محمد فريد.

ويقول محمود محمد فى رسالته: نعاني من العديد من الأزمات فى مساكن اسبيكو سواء من تراكم القمامة أو إتلاف الرصف أو عدم وجود مواقف لأتوبيسات النقل العام.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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