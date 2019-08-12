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أخبار البلد

الفلاحين تكشف حقيقة وجود أزمة نقص بـ الاسمدة في الأسواق

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 01:37 م
صدى البلد
شيماء مجدي
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين إن مصر تنتج حوالي 21 مليون طن أسمدة أزوتية سنويا و2 مليون طن من الأسمدة الفوسفاتية وحوالي 400 ألف طن سماد بوتاسي ، وتستهلك مصر 50% من هذة الكميه، ويتم تصدير الفائض ولكن الشكوي غالبا ما تاتي في طرق ووقت توزيع الأسمدة وكمية الأسمدة المدعمة وليس من نقصها بالأسواق.حيث تتوفر الاسمده بالسوق الحر بالسعر العالمي.

وأضاف حسين أبو صدام خلال تصريحات صحفية أن تصدير الأسمدة للخارج يحقق عوائد كبيرة من العملة الصعبة حيث تصدر مصر الاسمده الي معظم دول العالم ولذا فإن تصدير الاسمده يقوي الاقتصاد الوطني ويضيف قيمه مضافه كبيرة للخامات المصريه للاستفاده من الثروات الطبيعيه الموجوده وتعظيم المردود الاقتصادي منها فمصر تملك مخزون كبير من الغاز الطبيعي والفوسفات حيث يقدر احتياطي مصر من الفوسفات بنحو 3.1 ترليون طن.

واوضح ابوصدام ان افتتاح المجمع الأضخم في الشرق الأوسط لانتاج الاسمده الفوسفاتيه هو تجسيد حي للاستفاده من القيمه المضافه للخامات المصريه الطبيعيه بعد تصنيعها بدل تصديرها خامات باسعار زهيده مشيرا الي ان هذا المجمع نتيجه لجهود كبيره للدوله وللحكومه المصريه.

وأشار نقيب الفلاحين الي ان تكلفة إنشاء المجمع 12 مليار جنيه وبدأت عملية انشاء المجمع فى إبريل 2017 وانتهت أغسطس 2019 وسينتج المجمع مليون طن سنويا فوسفات و180 ألف طن من الأحماض بإجمالي 2.3 مليون طن أسمدة سنويا.وسيخصص أغلب إنتاج المجمع للتصدير.
  

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