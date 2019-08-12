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توك شو

سامح حسين يكشف كواليس عمله مع سهر الصايغ بمسرحية المتفائل

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 05:57 ص
صدى البلد
قسم التوك شو
حل الفنان سامح حسين ضيفا على برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي"، حيث كشف سامح حسين عن الكثير من المواضيع سواء فنية او شخصية.

وقال سامح حسين، إن المسارح المصرية تحتاج إلى أن تضيء بعروض تجذب المشاهد ولا نريد أن يكون هناك تصنيف لنوعية المشاهد، مضيفا ان حلمه قد تحقق بعد تعب من العمل والجهد المبذول .

وأضاف سامح حسين أن مسرحية "المتفائل" لكل فئات المجتمع خاصة وأن التذاكر مخفضة على مسرح الدولة .

وتابع سامح حسين أن مسرحية "المتفائل" كان اختيارها لأنها كوميدية يتخللها استعراضات مشيرا إلى أنه كان يريد استغلال إمكانيات المسرح القومى ولذلك وقع الاختيار على مسرحية "المتفائل" .

وقالت الفنانة سهر الصايغ إن المسرحية بها "ميوزك" وفيها فرصة للغناء فى أحيان كثيرة من المشاهد .

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