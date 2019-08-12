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توك شو

سامح حسين يكشف سبب حبه للمسرح عن السينما والفنون الأخرى

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 06:12 ص
سامح حسين
سامح حسين
قسم التوك شو
قال الفنان سامح حسين إنه عمل على المسرح القومى من سنين وكانت أدواره صغيرة وكان يحلم بأن يقف عليه وهو بطل للعمل.

وأضاف سامح حسين أن حلمه قد تحقق بعد تعب من العمل والجهد المبذول.

وتابع سامح حسين أن مسرحية المتفائل فى بدايتها كانت العقبة التي تواجههم هو أن يكون بطلة المسرحية تتميز بخفة الدم والقبول بالإضافة إلى أن هناك حوالى 12 أغنية للمسرحية .

واستكمل سامح حسين أن كل الصفات متوفرة فى الفنانة سهر الصايغ، مشيرا إلى أنه لم يتعامل معها بشكل مباشر من قبل، مشيرا إلى أنها غاية فى الالتزام والطيبة .

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