حملات للحفاظ على مياه الشرب وإزالة التعديات بمطروح

أكد المهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح حرص الشركة علي توفير مياه الشرب للمواطنين وزوار المحافظة.



وأضاف علي قيام حملات إزالة التعديات على خط الناقل لمياه الشرب بالاشتراك ومديرية امن مطروح ومجالس المدن. بتنفيذ حملة مكبرة.



وأشار انه تم ازالة 3 وصله خلسة قطر 2 بوصة علي خط المياه بمنطقة غزالة (الضبعة) واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المتعدين.



وأوضح علي قيام الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوعية بالشركة بتنظيم حملة مكثفة علي المنازل والعمارات السكنية و المحلات التجارية والمساجد وشوارع المدينة لتوعية المواطنين بكيفية التخلص الآمن من مخلفات الأضاحي وذلك للحفاظ علي شبكات الصرف الصحي وعدم تعرضها للسدد.