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بأكثر من ساعتين.. نمساوي يحطم الرقم القياسي في البقاء داخل صندوق ثلج

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 06:27 ص
النمساوي محطم الرقم
النمساوي محطم الرقم القياسي
شريف سيد
حطم العداء النمساوي جوزيف كوبيرل الرقم القياسي العالمي لأطول وقت يقضيه شخص غارق في الجليد، حيث استمر أكثر من ساعتين في صندوق من الثلج، ولم يكن يرتدي سوى ملابس السباحة.

ووفقا لشبكة سي بي إس نيوز الأمريكية، بهذه المدة التي وصلت إلى ساعتين و8 دقائق و47 ثانية، قد تفوق بها كوبيرل على الرقم السابق له وهو ساعة و35 دقيقة و10 ثوان، والذي كان مسجل باسم الصيني جين شونج هو، في الصين عام 2014.

وقالت الشبكة إن كوبيرل حقق هذا الرقم، في تحديثه الذي أداه بمدينة فينا، وبالتحديد في محطة القطار الرئيسية بالمدينة، ووضع جسمه كله داخل صندوق من الثلج، ولم يرتدي سوى ملابس البحر فقط.

وصرح أحد المارة: "لا أعتقد أن السؤال هو ما إذا كان هذا له أي معنى"، "إنها مجرد فكرة مجنونة أن تفعل مثل هذا الشيء وتضع نفسك في صندوق به ثلج وتجرب رقما قياسيا عالميا ، هذا أمر رائع".

بعد انتهاء الحدث ، قال كوبيرل إنه كان بإمكانه البقاء في الصندوق الجليدي لفترة أطول ، لكن "لم أكن بحاجة لذلك".

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