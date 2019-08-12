المقاولون العرب يكتفى بالصفقات الأربع استعدادا للدورى الممتاز

اكتفى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس بالصفقات التى عقدوها فى الصيف والبناء على القوام الأساسى الذى نجح فى تحقيق المركز الخامس بالدورى العام الماضى .



وكان المقاولون قد تعاقد مع 4 لاعبين هم محمد سالم ومحمد عصام وعبدالرحمن فاروق والسيراليوني برنس باري، في الوقت الذي ينتظر الجهاز الفني عودة طاهر محمد طاهر وتجهيزه لانطلاقة الدوري.



ويحاول عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب صناعة جيل جديد من قلعة الذئاب للعودة مرة أخرى لأفريقيا .