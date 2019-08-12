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رياضة

المقاصة يعود للتدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة الزمالك فى كأس مصر

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 06:09 ص
الفريق الاول لكرة
الفريق الاول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة
محمد رشاد
يعود الفريق الاول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة إلى تدريباته اليوم الإثنين بعد الراحة السلبية لمدة 3 أيام، والتى حصل عليها الفريق بمناسبة عيد الأضحى للترتيب للفترة المقبلة والتى سيتخللها عدد من المباريات الودية.

ويدخل فريق المقاصة معسكرا مغلقا بعد أجازة عيد الأضحى المبارك يتخلله عدد من المباريات الودية فى إطار استعدادات الفريق الفيومى لمواجهته المرتقبة أمام الزمالك يوم 28 أغسطس الجارى فى إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر والتى يتأهل الفائز منها لمواجهة الاتحاد السكندرى فى دور نصف النهائى من البطولة.

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