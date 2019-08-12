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وزارة الدفاع الروسية: تدمير 6 طائرات بدون طيار أطلقها مسلحون تجاه قاعدة حميميم

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 06:29 ص
وزارة الدفاع الروسية:تدمير
وزارة الدفاع الروسية:تدمير 6 طائرات بدون طيار أطلقها مسلحون
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية في قاعدة حميميم الروسية شمال غربي سوريا، رصدت ودمرت اليوم الأحد 6 طائرات بدون طيار أطلقتها الجماعات المسلحة تجاه القاعدة.


وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان بأن" نظام الدفاع الجوي لقاعدة حميميم الروسية رصد 6 طائرات بدون طيار، كانت تتجه إلى القاعدة من اتجاه الشمال الغربي".


وأضافت الوزارة في بيانها إنه "تم تدمير الطائرات الست"، مشيرا إلى أن القاعدة تعمل بشكل طبيعي، كما لم يسفر الحادث عن سقوط أي ضحايا أو أضرار مادية.

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