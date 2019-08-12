فودة يشهد حفل أول أيام العيد بالمسرح الصيفي بشرم الشيخ

شهد محافظ جنوب سيناء خالد فودة، وجمهور شرم الشيخ، ليلة فنية بديعة قدمتها فرقة العريش للفنون الشعبية على المسرح الصيفي بساحة قصر الثقافة، وقدمت الفرقة مجموعة من التابلوهات المتميزة حيث بدأت بالدبكة ثم المضايفة ثم هلا والله ثم البرواز ثم رقصة الشبكة تخلل كل تابلوه راقص أغنية من أغاني التراث السيناوي ينشدها فنان الفرقة المطرب غريب مؤمن.



من جانبه، أعرب المحافظ عن إعجابه بالاحتفالية وحسن التنظيم، وذلك خلال الكلمة التي ألقاها عقب انتهاء الفقرات، وأشاد بالفرقة والقائمين عليها و منحهم مكافأة مالية قدرها ثلاثة آلاف جنيه.