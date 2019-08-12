رقم مميز لنجوم اليونايتد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

حقق مانشستر يونايتد رقمًا قياسيًا بعد ظهوره الأول فى الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم أمام تشيلسى فى المباراة التى جمعتهما أمس، فى إطار مباريات الجولة الأولى للبريميرليج على أولد ترافورد.



ويمتلك مانشستر يونايتد أصغر مُعدّل أعمار للتشكيلات الأساسية للفِرق بالجولة الأولى هذا الموسم عقب ختام الدور الأول حيث بلغ متوسط أعمار لاعبيه الذين شاركوا ضد تشيلسى 24 عامًا و227 يومًا.



وجاءت الأندية أصحاب أصغر معدل أعمار فى الدوري الإنجليزي كالتالي..



1- مانشستر يونايتد (24 عاما و227 يوما)



2- نورويتش سيتي (25 عاما و89 يوما)



3- ساوثهامبتون (25 عاما و102 يوم)



4- بورنموث (25 عاما و 131 يوما)



5- تشيلسي (25 عاما و 199 يوما)



وبدأ مانشستر يونايتد المباراة ضد تشيلسي بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: ديفيد دى خيا، خط الدفاع: بيساكا - لينديلوف - ماجواير - لوك شو، خط الوسط: بوجبا - ماكتومناى – بيريرا، خط الهجوم: لينجارد - راشفورد – مارسيال.