مشروع الأضاحي.. يجهز مليون أضحية ويوزعها على فقراء 27 دولة في العالم

رصدت صحيفة عكاظ السعودية العمل داخل مشروع الأضاحي الذي سيقوم بتجهيز مليون أضحية في 48 ساعة فقط، حيث تبدأ مراحل الحصول على الأضحية عبر شراء السند، ثم رسالة إلكترونية تفيد بشراء السند، بعد ذلك تتوجه الأضحية للكشف عليها من قبل 3 أطباء بيطريين، وتليها مرحلة الغسل والتوزيع.



وقالت الصحيفة إن التوزيع يمر على مرحلتين الأولى عبر تسليم عينات للحجاج، والثانية إرسال هذه اللحوم إلى بعض دول العالم.



ووفقا للمركز الإعلامي لمشروع الأضاحي، يتم توزيع لحوم الأضاحي على فقراء الحرم، والباقي على 27 دولة حول العالم، مؤكدا أن هذا المشروع خيري لا يهدف للربح، وسعر السند 490 ريالا.



وأضافت أن إجمال العاملين في مشروع الأضاحي 40 ألف شخص، من بينهم أطباء بيطريون وعمال متخصصون و500 طبيب بيطري من مصر والسودان.