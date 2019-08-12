العاهل السعودي: رحبنا بضيوف الرحمن دون استثناء.. والهدوء يعود إلى عدن اليمنية.. أبرز ما تناولته الصحف السعودية

سلطت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم، الإثنين، الضوء على العديد من الموضوعات في الشأن السعودي والإقليمي والدولي، وكذلك سلطت الضوء على موضوعات في الشأن المصري.



البداية مع صحيفة الشرق الأوسط، التي سلطت الضوء على أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، صلاة عيد الأضحى بمسجد "الماسة" في مدينة العلمين الجديدة، حيث وصفته بأحد أبرز مشروعات المدن الكبرى التي يجري تدشينها، في إطار سياسة توسع عمراني، بدأها الرئيس السيسي منذ توليه الحكم عام 2014.



وتشمل المدن الجديدة أيضًا العاصمة الإدارية التي بدأ تنفيذها عام 2015 ومدينتي (الجلالة، والإسماعيلية الجديدة)، وغيرها. وسبق أن استضافت العلمين الجديدة أول اجتماع لمجلس الوزراء نهاية يوليو الماضي.



وحول موسم الحج، أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على أن بلاده رحبت بضيوف الرحمن دون استثناء، ووفرت لهم كل الخدمات التي تعينهم على أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وأمن وطمأنينة.



وأعرب عن تقديره لما تبذله القطاعات العسكرية والأمنية في خدمة ضيوف الرحمن، مشددًا على أن الجهود والتضحيات كانت وستظل محل فخر الوطن واعتزازه.



فيما شدد مسؤولون في الحج على أن الخدمات المقدمة من جميع مؤسسات الدولة قادت نحو سلامة حج هذا العام ونجاحه على جميع المستويات وتؤكد القدرات التنظيمية لهذه البلاد، مبينين أن خطط القائمين على الحج تتكامل ولا تتعارض وتسير وفق منظومة متجانسة مختلفة الأدوار ومتحدة الأهداف.



وحول الاوضاع في اليمن، بحث العاهل السعودي، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مستجدات الأوضاع في المنطقة، خصوصًا على الساحة اليمنية، ومختلف الجهود تجاهها في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار، وذلك خلال لقاء عقد في الديوان الملكي بقصر منى.



فيما سادت أجواء من الهدوء التام أجواء مدينة عدن اليمنية في أول أيام عيد الأضحى المبارك، عقب 4 أيام شهدتها المدينة جراء المواجهات بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي.



ومن ليبيا، صمدت الهدنة بين الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج في طرابلس، رغم تبادل الطرفين اتهامات بشأن انتهاكها وتوقف الرحلات مجددًا من وإلى مطار معيتيقة الدولي بعد تعرضه لقصف صاروخي.



وفي فلسطين، اندلعت مواجهات أمس بين شرطة الإحتلال الإسرائيلي ومصلين فلسطينيين في حرم المسجد الأقصى في القدس، في أول أيام عيد الأضحى، مما أسفر عن عشرات الجرحى في صفوف الفلسطينيين.



وبالانتقال إلى صحيفة الحياة اللندنية، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قيام جماعات من المستوطنين والمتطرفين اليهود باقتحام ساحة الحرم القدسي في وقت صلاة العيد.



وقال أبو الغيط إن الحدث، الذي جرى تحت سمع وبصر قوات الاحتلال الإسرائيلي وبإيعازٍ منها، يعكس سياسة إسرائيلية متواصلة تهدف إلى تطبيع الوجود اليهودي في الحرم الشريف، وتقليص الوجود الإسلامي حتى في الأيام المُباركة التي تُقام فيها شعائر صلاة العيد.



كما دان الأردن بشدة استمرار "الإنتهاكات"الإسرائيلية في القدس (المحتلة)، إثر صدامات بين الشرطة الإسرائيلية ومصلين فلسطينيين في حرم المسجد الأقصى في أول أيام عيد الأضحى، داعيا لوقف هذه الممارسات العدوانية فورا.



ومن صحيفة العاصمة الرياض، أكدت الهيئة المشرفة على قطار المشاعر أنها ستقوم بنقل حجاج بيت الله الحرام من اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك وطيلة أيام التشريق بشكل متواصل عبر "12" قطارًا من محطاتها في عرفات ومنى والجمرات" وحتى الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة.



وحول الصراع في اليمن، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسسرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (صنعاء) باتجاه المملكة.



ومن صحيفة سبق الإلكترونية، نقلت عن تحالف دعم الشرعية في اليمن قوله إن الإرهابي إبراهيم الحوثي تعرض لتصفية بعملية داخلية نتيجة صراع أجنحة المليشيا، وخلاف بين القيادات.



وأوضح التحالف أن عملية التصفية تمت في أحد أوكار ومعاقل المليشيا بحي حدة في صنعاء، وأن القيادات الإرهابية الحوثية دأبت على الخيانات فيما بينها بعمليات التصفية بالقتل والسحل.







