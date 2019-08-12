الشرطة البريطانية تغلق منتجعا على الساحل الجنوبي والسبب!

قررت الشرطة البريطانية إغلاق الواجهة البحرية في منتجع وورثنج على ساحل إنجلترا الجنوبي لعدة ساعات بعد إبلاغ عدد من الناس عن إصابتهم بأعراض مثل التهاب العين والقيء.



وفرضت الشرطة طوقا بمحاذاة الشاطئ، ونصحت الناس بإغلاق كل النوافذ والأبواب أو الابتعاد عن المنطقة، قبل أن تفتح الشرطة الشاطئ مرة أخرى وفق ما نقلته سكاي نيوز.



وقالت الشرطة إنه تم فحص شخصين في المستشفى قبل السماح، بخروجهما ونصحهما بغسل ملابسهما والاستحمام.



يأتي ذلك عقب إصابة نحو 50 شخصا في أغسطس من عام 2017، على الساحل القريب من إيستبورن التي تبعد نحو 60 كيلومترا عن وورثنج بالتهاب في العين، والحلق بسبب ضباب كيماوي لم يتم كشف النقاب عن طبيعته.



