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تحذير شديد من روسيا إلى جوجل

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 07:37 ص
احتجاجات روسيا
احتجاجات روسيا
رويترز
طلبت هيئة تنظيم الاتصالات الحكومية بروسيا (روسكومنادزور) من جوجل الكف عن نشر إعلانات عن "مناسبات عامة غير قانونية" على منصته يوتيوب للمقاطع المصورة.

ونظم عشرات الآلاف من الروس يوم السبت ما وصفته جماعة مراقبة بأنه أكبر احتجاج سياسي في البلاد منذ ثماني سنوات وذلك للمطالبة بإجراء انتخابات حرة للمجلس التشريعي لمدينة موسكو.

وبثت عدة قنوات على يوتيوب الاحتجاج على الهواء. وقالت الهيئة إن بعض الكيانات تشتري أدوات إعلانية من يوتيوب من أجل نشر معلومات عن احتجاجات عامة غير قانونية من بينها تلك التي تهدف إلى تعطيل الانتخابات.

وقالت إن تقاعس جوجل عن الرد على هذا الطلب ستعتبره روسيا "تدخلا في شؤونها السيادية" و"تأثيرا معاديا وعرقلة للانتخابات الديمقراطية في روسيا".

وأضافت أنه إذا لم تتخذ الشركة إجراءات لمنع بث هذه الأحداث على منصتها فبالتالي تحتفظ روسيا لنفسها بحق الرد.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية سنت روسيا قوانين أكثر صرامة تلزم محركات البحث على حذف بعض نتائج البحث وخدمات التراسل على تبادل مفاتيح التشفير مع أجهزة الأمن وشبكات التواصل الاجتماعي على تخزين البيانات الشخصية للمستخدمين الروس على خوادم داخل البلاد. وامتنع متحدث باسم جوجل في روسيا عن التعليق.

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