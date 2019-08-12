درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين في القاهرة والمحافظات.. فيديو



الصغرى العظمى



القاهرة 35 25

الأسكندرية 31 24

مطروح 31 22

دمياط 32 25

بورسعيد 32 26

الإسماعيلية 36 23

السويس 36 25

العريش 32 24

رفح 32 23

طابا 36 28

شرم الشيخ 38 30

الغردقة 39 31

الفيم 38 24

بني سويف 38 24

أسيوط 41 27

تشهد درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 12 - 8 - 2019، استقرارا على نفس معدلاتها المسجلة خلال الفترة الماضية، حسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.كما تشير درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 12 - 8 - 2019، إلى قلة الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.ويستعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 12 - 8 - 2019 بالقاهرة والمحافظات.