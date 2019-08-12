الأرصاد تعلن عن حالة الطقس ثاني أيام عيد الاضحى.. فيديو

أفاد الدكتور أحمد عبد العال ، رئيس هيئة الأرصاد الجوية ، ان الطقس اليوم ثانى ايام عيد الاضحى معتدل شمالا ، بينما حار رطب على القاهرة والوجه البحري.



وأشار عبد العال، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج " صباح الخير يا مصر " ، المذاع عبر فضائية " الأولى " ، اليوم الإثنين ، إلى أن درجة الحرارة ستستمر في هذا المعدل 38 درجة حتى نهاية عيد الأضحى.



ولفت إلى ان هناك ارتفاعا في نسب الرطوبة مما يشعر المواطن بارتفاع درجات الحرارة ، كما أن ارتفاع الرطوبة يؤدي إلى وجود الشبورة المائية في الصباح الباكر.



وتابع أن حالة الطقس ملائمة للخروج إلى المتنزهات والشواطئ ، منوها إلى أن هناك انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع.





