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الأرصاد تعلن عن حالة الطقس ثاني أيام عيد الاضحى.. فيديو

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 08:31 ص
عيد الأضحى
عيد الأضحى
مي محمد
أفاد الدكتور أحمد عبد العال ، رئيس هيئة الأرصاد الجوية ، ان الطقس اليوم ثانى ايام عيد الاضحى معتدل شمالا ، بينما حار رطب على القاهرة والوجه البحري.

وأشار عبد العال، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج " صباح الخير يا مصر " ، المذاع عبر فضائية " الأولى " ، اليوم الإثنين ، إلى أن درجة الحرارة ستستمر في هذا المعدل 38 درجة حتى نهاية عيد الأضحى.

ولفت إلى ان هناك ارتفاعا في نسب الرطوبة مما يشعر المواطن بارتفاع درجات الحرارة ، كما أن ارتفاع الرطوبة يؤدي إلى وجود الشبورة المائية في الصباح الباكر.

وتابع أن حالة الطقس ملائمة للخروج إلى المتنزهات والشواطئ ، منوها إلى أن هناك انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع.


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