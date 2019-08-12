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بعد غرق شابين.. لافتات تحذيرية على ضفاف نيل القليوبية في احتفالات العيد..صور

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 09:32 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
رفعت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية، حالة الطوارئ لمواجهة قيام الأطفال والشباب بالاستحمام فى مياه نهر النيل والرياح التوفيقى ، خلال الاحتفالات بعيد الاضحى المبارك حفاظا على حياتهم من الغرق بعد غرق شابين خلال احتفالات اليوم الاول فى القناطر.

كما شددت الاجهزة المعنية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم للمعديات واللنشات والمراكب النيلية وعدم السماح بحمولات زيادة حرصًا على سلامة المواطنين.

وفى طوخ أمر محمد خيري عبد الرؤوف رئيس المدينة، ورؤساء الوحدات المحلية التي يمر بنطاقها نهر النيل أو الرياح التوفيقي بضرورة وضع لافتات حول الشواطئ، مكتوب عليها "عد لأهلك سالما.. احذر الغرق"، لتحذير المواطنين من السباحة في الأماكن الخطرة.

وفى القناطر الخيرية حذر مجلس المدينة من الاستحمام فى نهر النيل خاصة المناطق ذات العمق الكبير خاصة ممن لم يجيدوا السباحة.

وكان شابان قد لقيا مصرعهما غرقا فى نهر النيل بالقناطر الخيرية خلال احتفالات المواطنين بعيد الأضحى حيث نزلا للاستحمام والسباحة فى النيل أمام الجامع القديم فجرفهما التيار.

وأخطرت قوات الإنقاذ انهرى التى انتقلت لمكان البلاغ وجار البحث عن الجثتين وسط تواجد من المواطنين بالمنطقة.

وكان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا بورود بلاغ لمركز القناطر بغرق شابين فى النيل وجار انتشالهما.
بعد غرق شابين.. لافتات تحذيرية على ضفاف نيل القليوبية في احتفالات العيد..صور
بعد غرق شابين.. لافتات تحذيرية على ضفاف نيل القليوبية في احتفالات العيد..صور
بعد غرق شابين.. لافتات تحذيرية على ضفاف نيل القليوبية في احتفالات العيد..صور
بعد غرق شابين.. لافتات تحذيرية على ضفاف نيل القليوبية في احتفالات العيد..صور

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