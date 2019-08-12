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لرواد المصايف.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 12 - 8 - 2019 بمحافظات مصر

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 09:04 ص
درجات الحرارة المتوقعة
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين
نورهان خفاجي
تشهد درجات الحرارة اليوم الاثنين الموافق 12 - 8 - 2019، ارتفاعًا نسبيًا في درجات الحرارة بمعدل درجة إلى درجتين، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، يكون حارًا رطبًا على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيفًا ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة. 

وبالنسبة إلى حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ونصف ومترين، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية. 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر :
الصغرى العظمى
القاهرة 25 38
شبين الكوم 26 37
طنطا 24 37
دمنهور 25 34
الإسكندرية 21 32
بلطيم 22 32
مطروح 20 32
السلوم 23 33
سيوة 22 39
بورسعيد 25 32
دمياط 25 32
الزقازيق 24 38
الاسماعيلية 22 37
السويس 23 38
العريش 25 34 
رفح 24 33
رأس سدر 26 39 
نخل 17 38 
نويبع 26 37 
طابا 28 36 
كاترين 17 31
الطور 25 38 
شرم الشيخ 27 37 
الغردقة 28 39
مرسى علم 28 37
الفيوم 26 38
بنى سويف 26 38
المنيا 25 39
أسيوط 26 40
سوهاج 25 40
قنا 25 41
الأقصر 26 42 
أسوان 27 42 
أبوسمبل 25 40 
الوادى الجديد 24 41
شلاتين 27 37
ابو رماد 27 36 
حلايب 26 35
رأس حدربة 27 35

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