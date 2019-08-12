مصرع عسكريين اثنين خلال عرض جوي في كولومبيا

لقي عسكريان كولومبيان مصرعهما إثر انقطاع حبل معلق بمروحية كانا يتدليان منه أثناء عرض جوي في ميدلين بشمال غربي البلاد.



وذكرت قيادة الجيش ـ في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين ـ أن "القوات الجوية الكولومبية تأسف بشدة لفقدان رجلين شجاعين لقيا حتفهما بحادث في أقصى مدرج مطار أولايا هيريرا في ميدلين".



وأشارت القناة الإخبارية إلى أن الحادث وقع خلال عرض جوي في اختتام مهرجان الزهور الذي يقام سنويا في مدينة ميدلين.