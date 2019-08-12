ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تحذير عاجل من وزارة الصحة السعودية لحجاج بيت الله الحرام

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 09:17 ص
حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله الحرام
محمد شحتة
دعت وزارة الصحة السعودية، ضيوف الرحمن إلى اتباع عدد من الإرشادات من أجل سلامة العيون خلال أداء مناسك الحج وذلك بتجنب الوقوف مدة طويلة تحت أشعة الشمس وخاصة عند المرضى الذين يعانون من الالتهابات التحسسية أو المصاب بالرمد الربيعي.

وحثت الحجاج وفقًا لما نشرته وكالة "واس" على ارتداء النظارات الشمسية أثناء النهار للمحافظة على العينين, مشيرة إلى أن مرض التهاب ملتحمة العين التحسسي يكثر أثناء موسم الحج وذلك لكثرة تعرض العيون للغبار وأشعة الشمس.

وأوضحت أن أعراض مرض التهاب الملتحمة عبارة عن دموع غزيرة, واحمرار, وحكة قوية, وأن أهم طرق الوقاية تتمثل في استعمال الماء البارد لغسل الوجه والعينين, والابتعاد عن أشعة الشمس باستعمال النظارة الشمسية, وعند الإصابة بالمرض يجب مراجعة المركز الصحي لوصف قطرات خاصة منها: القطرات المرطبة للعين, والقطرات المضادة للتحسس وذلك حسب شدة الحساسية.

ونوهت الصحة بأن من الأمراض التي يمكن أن يتعرض له الحاج هو التهاب الملتحمة الجرثومي نظرًا لتعرض العين إلى الغبار الشديد, أو استخدام أغراض الغير.

وفيما يتعلق بمرضى السكري, أفادت "الصحة" بأنه يتوجب عليهم فحص الشبكية قبل التوجه للحج مع التأكيد بأخذهم أدوية السكر, واتباع الحمية المناسبة, والمحافظة على ضبط نسبة السكر في الدم , أما مرضى ارتفاع الضغط ( جلوكوما) فيجب عليهم استخدام أدويتهم في وقتها المحدد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نصائح للحفاظ على سلامة العين في الحج

ترشيحاتنا

مواطنون يعذبون بقرة بطريقة عنيفة قبل ذبحها.. شاهد ماذا حدث؟

الحجاج يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق

شركة آبل تعرض مكافأة مليون دولار.. لمن يقوم بهذا التحدي

أنيقة و بسيطة.. أجمل فساتين رشا مهدي فى عيد ميلادها

عاطفيا ومهنيا.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 12- 8 - 2019

تحذير شديد من روسيا إلى جوجل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لافتة وجذابة.. 15 صورة تبرز أناقة مريم اوزرلى في عيد ميلادها

من الأجمل.. نجمات تألقن بتسريحة الراستا في صيف 2019.. صور

حضور جماهيري ضخم في أولى ليالي مسرح مصر في موسمه الأخير.. صور