مقتل وإصابة 3 أشخاص في اصطدام زورق بقارب صيد في اليونان

قتل رجلان وأصيبت امرأة بجروح خطيرة إثر اصطدام زورق سريع بقارب صيد خشبي في بورتو هيلي في شبه جزيرة بيلوبونيز بجنوب اليونان.



وتبحث قوات الشرطة وخفر السواحل عن الرجل الذي كان يقود الزورق السريع، الذي يزعم أنه فرنسي أو بلجيكي وقد هرب بمجرد أن حط القارب على الشاطيء.



وذكرت صحيفة (جريك ريبورتر) اليونانية أنه لم تعرف ملابسات الحادث، عندما ارتطم الزورق السريع ويقل 10 ركاب فرنسيين من بينهم خمسة قاصرين، بقارب الصيد فشطره نصفين.

