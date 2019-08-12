الإعلاميين يعود للتدريبات غدا استعدادا لـ الممتاز ب

يستأنف فريق الإعلاميين بقيادة جميل حلمي، تدريباته غدا الثلاثاء استعدادا للممتاز ب.



وكان الجهاز الفنى لنادى الإعلاميين قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات ٤٨ ساعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.



ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته على ملعبه بمدينة ٦ أكتوبر لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد، ويبحث الجهاز الفنى عن بعض المباريات الودية للوقوف على مستوى اللاعبين.



ويسعى فريق الإعلاميين لتقديم موسم قوي والمنافسة على الصعود للدوري الممتاز خلال الموسم الجديد.

