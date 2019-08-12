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مدينة ديزني باريس تستكمل استعداداتها لاستقبال الزوار في فترة أعياد الميلاد القادم

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 09:13 ص
مدينة والت ديزني
مدينة والت ديزني
أ ش أ
على الرغم من بقاء ما يربو على أربعة أشهر كاملة على فترة أعياد الميلاد "الكريسماس" استكملت مدينة ملاهي ديزني في باريس استعداداتها لاستقبال زوارها في فترة أعياد الميلاد والاحتفالات بالعام الجديد.

وأعلنت مدينة ديزني في باريس أنه بوسع زوارها اعتبارا من 9 نوفمبر المقبل الاستمتاع بالمدينة في أجواء احتفالية بعد خضوعها للعديد من التجديدات.. وأوضحت المدينة في بيان أنه من بين عمليات التطوير إعادة افتتاح قلعة الأميرة النائمة، كما يتضمن البرنامج مفاجآت يومية يقدمها شخصيات ميكي وميني وبندق الشهيرة.. كما سيتم اختيار طفل يوميا يقوم بفتح البوابة وسيجدون خلفها العديد من الهدايا والحلوى.

كما سينضم لشخصيات ميكي وميني وبندق شخصية بطوط في عطلة نهاية الأسبوع حيث يقدمون عرضا غنائيا بمناسبة عيد الميلاد، كما يتضمن البرنامج المثير الجديد العديد من العروض الحية الاخرى بجانب الاستمتاع بالألعاب العديدة في المدينة.

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