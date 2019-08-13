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فن

الفنان الجزائري رشيد القريشي يبني مقبرة في تونس للمهاجرين الغارقين

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 08:58 ص
رشيد القريشي
رشيد القريشي
أ ش أ
يقوم الفنان الجزائري رشيد القريشي ببناء مقبرة ونصب تذكاري في جنوب شرق تونس للمهاجرين الذين غرقوا في البحر المتوسط.

وتقع المقبرة في "حديقة أفريقيا" (Jardin d'Afrique) فى بلدة "جرجيس" الساحلية، وستشمل أماكن للغسل، ونصبا تذكاريا وكنيسة لتكريم جميع الأديان.

ويتم تمويل المبادرة من قِبل الفنان الجزائري المقيم في باريس، والذي انضمت إليه ابنتاه عائشة وفاطمة، وقال "قريشى" لصحيفة "آرت" الفنية: "كإنسان، أعتقد أنه من الضروري صنع قبر لطيف لهؤلاء الفقراء، لقد غرق أخي، الذي كان أكبر مني 18 شهرا، في البحر بعد فترة وجيزة من استقلال الجزائر عن فرنسا عام 1962 وأثر هذا بشكل كبير على حياتي".

وتقع "حديقة أفريقيا" على قطعة أرض مساحتها 2500 متر مربع اشتراها "قريشى" من مزارع محلي، وأوضح الفنان الجزائري أن كل شاهد قبر سيحمل اسم "إذا كان معروفا"، والتاريخ الذي غرق فيه الجسم، رمز الحمض النووي للشخص وسيحدد ما إذا كان الجسم عبارة عن جثة رجل أو امرأة أو طفل، ويوجد فى المقبرة أربعة أنواع من القبور المطورة للرجال والنساء الذين أنجبوا والنساء الذين لم يلدوا والأطفال، سيكون لكل قبر جثتان مدفونتان فوق بعضهما البعض ولكنهما مفصولتان بالطوب".

وأكد الفنان الجزائري أنه "لن يتم دفن جسد واحد دون أخذ عينة من الحمض النووي، وسنقوم بإبلاغ جميع السفارات في تونس برموز الحمض النووي حتى يتمكن أي شخص يحاول تتبع أحد أفراد العائلة من القدوم ومعرفة ما إذا كان الحمض النووي الخاص بهم متطابقا".

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