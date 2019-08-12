ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسلح يقتحم مركزا تجاريا أمريكيا للقيام بتجربة اجتماعية

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 09:26 ص
اقتحام مسلح
اقتحام مسلح
أ ش أ
أبلغ مسلح أمريكي اقتحم مركزا تجاريا في سبرينج فيلد بولاية ميسورى، الشرطة بعد ضبطه بأنه لم يكن يهدف إثارة الرعب في المكان ولكنه كان يسعى لخوض "تجربة اجتماعية".

وجاءت الحادثة بعد اسبوع واحد من اقتحام مسلح أمريكي مركزا تجاريا في تكساس حيث قام بإطلاق النار بشكل عشوائي مما أسفر عن مقتل 22 شخصا.

وقد ألقى القبض على الرجل بعدما دخل المركز وهو مسلح بمسدس وبندقية ويدفع بعربة تسوق ويسجل الواقعة بتليفونه المحمول.. وهرع المتسوقون للفرار وتم استدعاء الشرطة وتمكن أحد رجال الإطفاء من السيطرة على الرجل حتى وصول رجال الشرطة.

وقال المسلح ويدعى دميترى اندريشينكو ،20 عاما، للمحققين إنه كان يهدف لشراء بعض البقالة وأنه لم يكن يعتزم إثارة المشاكل حسبما ذكرت الشرطة.. وزعم أنه كان يقوم بتسجيل الواقعة لتكون دليلا في حالة مطالبته بترك المكان.

وأوضحت التحقيقات أن شقيقة وزوجة الرجل عندما علمتا بنيته طلبتا منه عدم الاقدام على هذا العمل خاصة في أعقاب ما حدث من حوادث إطلاق النار في ال باسو ودايتون مؤخرا.

ترشيحاتنا

الأمريكي يسجل 16.50جنيه .. سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم

الحجاج يرمون الجمرات بمشعر منى في ثاني أيام الحج

مروان محسن يحتفل بزفافه فى أحد فنادق التجمع الخامس.. فيديو وصور

شاهد .. رجل عصابة سابق يقتل 4 مسنين في جريمة مرعبة

مفتي الجمهورية يجيز فعل يتشدد فيه البعض أثناء رمي الجمرات

احنا اسفين جدا.. احمد حسن وزينب يقرران اعتزال السوشيال ميديا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لافتة وجذابة.. 15 صورة تبرز أناقة مريم اوزرلى في عيد ميلادها

من الأجمل.. نجمات تألقن بتسريحة الراستا في صيف 2019.. صور

حضور جماهيري ضخم في أولى ليالي مسرح مصر في موسمه الأخير.. صور