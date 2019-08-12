مسلح يقتحم مركزا تجاريا أمريكيا للقيام بتجربة اجتماعية

أبلغ مسلح أمريكي اقتحم مركزا تجاريا في سبرينج فيلد بولاية ميسورى، الشرطة بعد ضبطه بأنه لم يكن يهدف إثارة الرعب في المكان ولكنه كان يسعى لخوض "تجربة اجتماعية".



وجاءت الحادثة بعد اسبوع واحد من اقتحام مسلح أمريكي مركزا تجاريا في تكساس حيث قام بإطلاق النار بشكل عشوائي مما أسفر عن مقتل 22 شخصا.



وقد ألقى القبض على الرجل بعدما دخل المركز وهو مسلح بمسدس وبندقية ويدفع بعربة تسوق ويسجل الواقعة بتليفونه المحمول.. وهرع المتسوقون للفرار وتم استدعاء الشرطة وتمكن أحد رجال الإطفاء من السيطرة على الرجل حتى وصول رجال الشرطة.



وقال المسلح ويدعى دميترى اندريشينكو ،20 عاما، للمحققين إنه كان يهدف لشراء بعض البقالة وأنه لم يكن يعتزم إثارة المشاكل حسبما ذكرت الشرطة.. وزعم أنه كان يقوم بتسجيل الواقعة لتكون دليلا في حالة مطالبته بترك المكان.



وأوضحت التحقيقات أن شقيقة وزوجة الرجل عندما علمتا بنيته طلبتا منه عدم الاقدام على هذا العمل خاصة في أعقاب ما حدث من حوادث إطلاق النار في ال باسو ودايتون مؤخرا.