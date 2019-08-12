الملاهي الشعبية.. ملجأ البسطاء بالقليوبية للاحتفال بالعيد.. صور

حرص عدد كبير من الأطفال بمختلف قرى ومدن محافظة القليوبية على الخروج والاحتفال بثانى أيام عيد الأضحى المبارك خاصة بعد الاحتفال أمس بذبح الأضاحى.



وشهدت الملاهى الشعبية إقبالا كثيفا من قبل الأطفال لركوب "المراجيح" والاحتفال بالعيد للتغلب على ارتفاع أسعار الذهاب الى مدن الملاهي والمتنزهات الكبرى فى المدن.



فيما شهدت مدينة بنها توافد الشباب والأطفال الى حديقة صقلية وكورنيش النيل للاحتفال بايام العيد لركوب الملاهى الشعبية والمراكب النيلية.



وأكد اللواء علاء عبدالحليم محافظ القليوبية أنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوى بمجالس المدن ومديريات الخدمات طوال أيام احتفالات عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين المنشآت الحيوية والمنتزهات العامة، وكذلك رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات وتوزيع سيارات الإسعاف بالأماكن الحيوية بمدن المحافظة ومراجعة المعديات النهرية وتوزيع فرق الإنقاذ عليها.



