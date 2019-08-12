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رياضة

بني سويف يسابق الوقت لتجديد عقود الثنائي طه نادي ومحروس

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 09:29 ص
بني سويف
بني سويف
مالك خالد
يكثف مسؤولو نادي بني سويف بقيادة علي محمد سليم، تحركاتهم من أجل تجديد التعاقد مع ثنائي الفريق طه نادي طه قلب الهجوم، ومحروس محمود مدافع الفريق، ضمن الاستعدادات للممتاز ب.

ودخل مسئولو النادي في مفاوضات مع اللاعبين لإقناعهم بالتجديد للفريق ، والبقاء مع الفريق خلال الفترة المقبلة من دوري الممتاز ب.

وتوصل النادي لاتفاق مبدئي مع اللاعبين طه نادي ومحروس محمود، وسيتم خسم التجديد رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة للانتهاء من هذا الملف.

وكانت إدارة نادي بني سويف قد حددت عقود مجموعة من اللاعبين منهم كريم أشرف ومحمد علي صادق، ومصطفي ألصفتي ، ومحمود عاطف، وحسام عيسي ومعتز محروس، وعلى محمد وزة.

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