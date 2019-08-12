شاهد.. ناقد يوضح أسباب إقبال الجمهور على أفلام الجزء الثاني

قال محمود قاسم ، الناقد الفني ، إن صناعة جزء ثان من الأعمال السينمائية الناجحة في أجزائها الأولى ، بدأت في أمريكا ، ومن ثم انتقلت إلى مصر، لافتا إلى ان هناك نوعين من إعادة الإنتاج في السينما.



وأشار محمود قاسم ، خلال لقائه ببرنامج " 8 الصبح " ، المذاع عبر فضائية " دي إم سي " ، اليوم الاثنين، إلى أن نجاح أفلام عيد الأضحى جاء نتيجة أن صناع الجزء الأول هم ذاتهم من يقومون على صناعة الجزء الثاني ،مما يشعر المشاهد بأنه سيضمن نفس الجودة و المذاق والإتقان التى رآها في الجزء الأول.



وأضاف أن نجاح الجزء الأول من الفيلم صنع لدى المشاهدة ألفة و رغبة فنية وإجتماعية تدفعه لمشاهدة الجزء الثاني من الفيلم مثل أفلام عيد الأضحى " ولاد رزق 2 ، الكنز 2 ، الفيل الازرق 2".



وتابع ان الجمهور العادي يرى أن صانع الفيلم يكون النجوم ، بينما الناقد تكون رؤيته لصانع الفيلم أولا هو مخرج العمل ، لأن المخرج هو من لديه القدرة على تحويل العمل " السيناريو" إلى صورة وعالم حقيقي.