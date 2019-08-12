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محافظات

رحلات وزيارات وجولات لتقديم التهنئة في عيد الاضحى بسيناء..صور

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 09:59 ص
صدى البلد
احمد صالح
شهدت مدن وقرى محافظة شمال سيناء، عدة مظاهر أيام عيد الأضحى منها رحلات وزيارات وجولات لتفديم التهنئة للأقارب والأصدقاء ثاني أيام العيد.

استقبلت مقاعد القبائل ودواوين العائلات في المدن والقرى الشباب والرجال والأطفال لتقديم التهنئة بالعيد للجيران والأصدقاء، حيث كان اول ايام العيد مخصصا للأقارب.

وقام الرجال بزيارة أقاربهم باستقلال سيارات النقل الجماعية لسرعة التنقل وزيارة أكبر عدد من المنازل لتقديم التهنئة بالعيد، كما شهدت شوارع العريش حفلات زفاف إعداد كبيرة من الشباب ثاني ايام العيد وتقديم التهنئة بالعيد ومباركة للعروسين بالزواج السعيد.

وخرج مئات من الشباب والأطفال إلي ساحل البحر للاستمتاع بحرارة الشمس وقضاء أوقات ممتعة علي الساحل خاصة بمدينة العريش حيث تتناول الأسرة وجبة الغذاء مع الأبناء والأصدقاء والسير علي الشاطئ والاستمتاع بدفء المياه.

وشهدت المناطق الخلوية خروج عشرات من الشباب في رحلات جماعية لإعداد وجبة طعام ، وذلك بشيّ اللحوم وهي أكلات مفضله لدي الشباب في مثل هذه الأيام.
رحلات وزيارات وجولات لتقديم التهنئة في عيد الاضحى بسيناء..صور
رحلات وزيارات وجولات لتقديم التهنئة في عيد الاضحى بسيناء..صور
رحلات وزيارات وجولات لتقديم التهنئة في عيد الاضحى بسيناء..صور

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